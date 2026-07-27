Chiusa la parentesi scozzese e la prima amichevole stagionale contro il Celtic, il Milan cambia continente per proseguire la propria preparazione estiva. Il gruppo di Amorim è infatti partito alla volta dell'Australia, prima tappa di una tournée che porterà i rossoneri anche in Indonesia, in un passaggio che il tecnico considera fondamentale per continuare a costruire i meccanismi della squadra lontano da Milanello.

Settimane intense, quelle che attendono il gruppo rossonero: sfidando prima l'Inter e poi il Chelsea, Amorim avrà modo di alzare progressivamente il livello della condizione fisica, oltre a migliorare l'intesa e l'attenzione tra i reparti (dopo i gravi errori in disimpegno nel 2-2 contro il Celtic) e valutare l'inserimento dei volti nuovi, per il tecnico, nei propri meccanismi di gioco. Un'occasione per osservare da vicino la crescita dei giovani che scalpitano per convincere lo staff tecnico in vista dell'inizio della stagione ufficiale, così come per valutare i profili più in bilico nel mondo rossonero e che si ritrovano in attesa del giudizio finale dell'allenatore portoghese.

Quale futuro attende Estupiñán?

Nel volo partito ieri da Milano si sono imbarcati anche Nkunku e Terracciano, entrambi rimasti a riposo precauzionale in Scozia ma che faranno parte della squadra in questa tournée, iniziando ad accumulare minuti . Presente inoltre Pervis Estupiñán: il terzino ecuadoriano, il cui nome è circolato più volte tra le possibili cessioni della sessione estiva, seguirà la squadra nella trasferta oceanica.

L'intenzione del tecnico e del Club è chiara: prima di dare l'eventuale via libera a una cessione definitiva, con l'Aston Villa in forte pressing per l'esterno ecuadoriano, Amorim vuole valutare Estupiñán con i propri occhi, osservandolo con calma negli allenamenti e nelle amichevoli in programma. Solo dopo questa fase di osservazione diretta il tecnico scioglierà le riserve sul suo futuro, che resta dunque in stand-by fino a nuovi sviluppi.

Il suo futuro potrebbe essere ancora in rossonero: sulla fascia sinistra durante la scorsa stagione è esploso Bartesaghi, che è emerso ed ha conquistato la titolarità a discapito dell'ecuadoriano. Tale dinamica aveva portato a ritenere cedibile Estupiñán, che tuttavia rappresenta, al momento, l'unica vero profilo "di ruolo" sulla sinistra assieme al prodotto del settore giovanile rossonero. Amorim, tuttavia, ha ribadito la possibilità di vedere Saelemaekers proprio su quella fascia: "a sinistra può diventare ancora più pericoloso", aveva dichiarato il tecnico portoghese. Le alternative dunque non mancherebbero, con il futuro del sudamericano che dipenderà dalle prestazioni nelle prossime settimane.

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Un'estate ancora ricca di valutazioni, dunque, con Amorim che vuole arrivare all'inizio della stagione con le idee chiarissime su ogni singolo elemento della rosa, senza lasciare nulla al caso.