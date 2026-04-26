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Mercato Milan: il patto di Modrić, il prezzo di Fofana e la clamorosa speranza Tonali
Milan, tanto spazio ancora al mercato: i movimenti a centrocampo tra le voci su Tonali, la possibile cessione di Fofana e la scelta di Modrić. Le top news da Pianeta Milan del 26 aprile 2026
Il Milan torna in campo questa sera per sfidare la Juventus: partita molto importante per blindare un posto nella prossima edizione della Champions League. Allegri potrebbe cambiare qualcosa nella formazione rossonera. Questa mattina spazio anche al mercato: le ultime sul rinnovo di Modrić. Fofana potrebbe essere ceduto e la clamorosa suggestione sul futuro di Fofana. Ecco le top news da Pianeta Milan del 26 aprile 2026.
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