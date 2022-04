Milan, torna in auge il nome di Bremer: ecco come potrebbe arrivare

Nelle ultime ore il nome di Gleison Bremer è stato nuovamente accostato al Milan: ecco come potrebbe arrivare nel club di Via Aldo Rossi

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha riportato l'accostamento di Gleison Bremer al Milan. Nonostante il difensore brasiliano sembri essere un promesso sposo dell'Inter, potrebbero verificarsi alcuni intrecci di mercato che potrebbero rivelarsi favorevoli per i rossoneri. Come ben si sa, il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un difensore che possa sostituire il partente Alessio Romagnoli, destinato alla Lazio.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un affare quasi concluso per Sven Botman, anche se tra il Milan e il Lille non è ancora stata presa la decisione definitiva per chiudere l'affare. Una porticina che rimane socchiusa, dunque, con Bremer che potrebbe, in questo senso, spalancarla ed entrare prepotentemente.

Dunque, perché il Milan potrebbe acquistare il difensore brasiliano? Tra i rossoneri e i granata c'è un filo conduttore che si chiama Tommaso Pobega. Il centrocampista triestino è di proprietà del Diavolo, ma sta disputando questa stagione in prestito secco proprio con la squadra allenata da Ivan Juric. Già, Juric, il quale ha spesso ribadito di voler allenare il classe 1999 anche negli anni a venire. Sebbene dalle parti di Milanello si è detto di voler puntare sull'ex Spezia, ad oggi una decisione definitiva sul suo futuro non è stata presa.

Quindi potrebbe essere la carta Pobega a far cambiare le regole del gioco. Se il centrocampista restasse a Torino (in prestito con diritto di riscatto o a titolo definitivo), allora Urbano Cairo potrebbe decidere di mandare Bremer a Milano, ma nella sponda rossonera. In ogni caso, ed è doveroso sottolinearlo, tra il Milan e lo stesso Torino c'è un ottimo rapporto. Chissà, dunque, se alla fine sarà Bremer, e non Botman, a formare la nuova coppia di difesa insieme a Tomori a partire dalla prossima stagione. Intanto, di seguito, vi proponiamo un po' di quello che è in grado di fare il difensore brasiliano. Milan, le top news di oggi: giornata di vigilia, Pioli in conferenza.

