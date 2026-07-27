Il mercato in uscita del Milan sta cominciando a sbloccarsi. Dopo aver speso 100 milioni, portando in rossonero Gonçalo Ramos e Mario Gila, la campagna acquisti ha subito una frenata. I rossoneri infatti, prima di guardare ad eventuali nuovi innesti, deve occuparsi delle cessioni: molti gli esuberi ancora in rosa, che tuttavia non sembrano avere futuro nel nuovo ciclo del Diavolo.

Tra questi, il nome di Warren Bondo è stato indicato come uno dei sicuri partenti da Milanello e l'interesse di altri club non si è fatto attendere. Nelle scorse settimane si è parlato dell'Udinese, al quale era stato proposto il centrocampista, ma nelle ultime ore sono spuntati altri Club, pronti ad approfondire i discorsi per assicurarsi le prestazioni del francese.

Secondo quanto riportato da Nicolo Schira, infatti, tre Club avrebbero espresso il proprio interesse per Warren Bondo: Stoccarda, Eintracht Francoforte ed Everton.

Tre Club storici e che occupano una posizione di rilievo anche nel calcio odierno: un'occasione importante per il talento ex Monza, che potrebbe rilanciarsi mantenendo comunque un livello importante, che sia in Bundesliga o in Premier League.

La stagione di Bondo

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Prelevato dal Monza per più di, Warren Bondo non è mai riuscito ad imporsi in rossonero. Solamente 5 presenze con il Milan, che lo ha ceduto in prestito nella scorsa stagione alla Cremonese: lì ha vissuto una stagione leggermente altalenante a causa degli infortuni, ma è riuscito comunque ha ritagliarsi il suo spazio partendo 22 volte da titolare in campionato.La stagione si è conclusa con la retrocessione dei grigiorossi e Bondo è tornato alla base: nonostante Amorim appaia volenteroso nel dare una seconda occasione a tutti, il francese è apparso fin da subito fuori dai piani del mister e del Milan:per l'amichevole di Glasgow, il centrocampista non è partito con la squadra neanche per la tournée estiva rossonera, indice che il suo percorso con il Diavolo è ormai agli sgoccioli.