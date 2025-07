Milan, Baiocchini: “In attacco si cerca una punta internazionale”

Emanuele Baiocchini, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha parlato delle possibili mosse del Milan specialmente in attacco

"Il Milan giocherà solo campionato e Coppa Italia, ma evidentemente c'è voglia di cambiare ancora qualcosa in attacco, forse con la ricerca di un nove più d'area di rigore e simile a Giroud". Emanuele Baiocchini, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha parlato delle possibili mosse del Milan specialmente in attacco. Il punto su Retegui, Lucca e non solo. Ecco le sue parole.