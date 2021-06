Milan, B. Longhi: “Calhanoglu non è un giocatore insostituibile” | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Bruno Longhi ha commentato il trasferimento all'Inter dell'ex Milan Hakan Calhanoglu

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Longhi ha espresso il suo pensiero in merito al trasferimento all'Inter di Hakan Calhanoglu. Ecco cosa ha detto il noto giornalista sul turco. "E' abbastanza sorprendente, però ha una sua spiegazione. E si collega al caso Eriksen. L'Inter, trovandosi nell'impossibilità di riavere il danese e avendo bisogno di un giocatore di fantasia, ha virato sul turco. E permette all'Inter di risparmiare. Il Milan potrà rimediare in giro un altro Calhanoglu, non è un giocatore insostituibile. Si parla di nuovo di Zaccagni, che piaceva già in inverno. Calhanoglu al top è superiore a Eriksen, che ha il piede migliore però. Vedremo però che Calhanoglu sarà, quello visto a Euro 2020 è sparito dal campo". Intanto Giacomo Tedesco ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di Calhanoglu e non solo.