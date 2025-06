Theo Hernández, in scadenza di contratto con il Milan tra un anno, potrebbe finire in Arabia Saudita, all'Al-Hilal di Simone Inzaghi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come ieri siano rimbalzate voci di una piccola apertura di Theo Hernández al trasferimento all' Al-Hilal di Simone Inzaghi . I rossoneri, che hanno già accettato l'offerta da 30 milioni di euro dei sauditi per il cartellino di Theo, sperano che il numero 19 francese si convinca a trasferirsi nella Saudi Pro League .

Anche se Theo Hernández dovesse dire definitivamente di no all'Arabia Saudita, però, difficilmente rimarrebbe un altro anno in rossonero. Con il contratto in scadenza tra un anno, il 30 giugno 2026, è plausibile che una soluzione in Europa prima o poi sarà trovata.