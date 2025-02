Uno dei calciatori vicini al rinnovo di contratto con il Milan è Christian Pulisic . Lo statunitense, infatti, ha sempre detto di trovarsi molto bene a Milano e, più precisamente, nel club rossonero, a dispetto delle voci che sono state fatte circolare negli ultimi giorni. Si è infatti parlato di possibili tensioni con il tecnico Sérgio Conceicao che sarebbero sfociate in qualcosa di più. Illazioni, queste, che sono state puntualmente ed immediatamente smentite dai due presunti protagonisti del litigio, in realtà mai avvenuto. Non solo, perché l'ex Chelsea è stato uno dei pochi a trovare una certa continuità con tutti gli allenatori, da Stefano Pioli a Paulo Fonseca fino allo stesso Conceicao.

Milan, blindato il top player: (quasi) fatta per il rinnovo di Pulisic. E le cifre ...

Le ultime in merito le hanno fornite i colleghi del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina. Secondo quanto riferito, infatti, il Milan sarebbe da tempo in contatto con i suoi rappresentanti per il rinnovo che allungherebbe il suo contratto di un altro anno, fino al 2028 con opzione per il 2029. A livello di cifre si parlerebbe di un rialzo da 4 a 5 milioni di euro più eventuali bonus. Il ragazzo è orientato a dare il suo sì e la stretta di mano tra le parti sembra essere questione di tempo.