Milan, Pulisic e l’errore dal dischetto: primo rigore sbagliato in carriera

Primo errore per Pulisic

La sfortuna, però, perseguita i rossoneri di Conceicao per tutto l'arco del match, conducendo Christian Pulisic al primo errore in carriera dal dischetto. Già, perché quello sbagliato contro il Torino è il primo calcio di rigore non realizzato dall'esterno statunitense. In carriera, infatti, Pulisic aveva firmato tutte le 12 esecuzioni dal dischetto: 7 con la maglia degli USA, uno con la seconda squadra del Borussia Dortmund e tre col Milan. Con i rossoneri aveva segnato tutte le reti dagli undici metri in questa stagione: contro Venezia, Juventus e Parma.