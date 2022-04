Mercato – Paquetà verso la Premier League: il Milan guarda con attenzione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Lucas Paquetà potrebbe trasferirsi in Premier League: il Milan guarda con attenzione

Il Milan guarda con attenzione Lucas Paquetà. No, non c'è nessuna intenzione di riportarlo a Milano nonostante stia disputando una grandissima stagione con la maglia del Lione. Rinato in Francia, diversi grandi club europei hanno puntato gli occhi sull'ex centrocampista rossonero. Secondo quanto riporta il 'Chronicle', il brasiliano interessa ad alcune squadre che militano in Premier League.