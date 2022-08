Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Ziyech frustrato dalla lentezza del Milan”

Non arrivano grandi notizie in merito alla pista che porterebbe ad Hakim Ziyech. Il calciatore marocchino, in uscita dal Chelsea, piace da diverso tempo al Milan. Il club di via Aldo Rossi, però, non ha ancora fatto una mossa decisiva per acquistare l'ex Ajax, tanto che dall'Inghilterra parlano di una frustrazione da parte del giocatore per la lentezza da parte dei rossoneri.