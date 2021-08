Mercato Milan – Zaccagni incontrerà il Verona per decidere il suo futuro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Mattia Zaccagni incontrerà nei prossimi giorni il Verona per parlare del suo futuro

Mattia Zaccagni prenderà una decisione sul suo futuro nei prossimi giorni. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il classe '95 incontrerà a breve l'Hellas Verona, club che detiene il cartellino del calciatore, per discutere del possibile rinnovo di contratto. Sull'ex Cittadella ci sono stati dei sondaggi da parte di Fiorentina e Milan, ma entrambe le società non hanno mai affondato il colpo per il nuovo numero 10 degli 'scaligeri'.