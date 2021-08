Calciomercato Milan – Ziyech, nuovo assalto rossonero dopo Ferragosto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea, resta un obiettivo molto concreto del Diavolo per l'estate

Il Milan, alla ricerca di un forte trequartista in questa sessione di calciomercato, sferrerà un nuovo assalto a Hakim Ziyech dopo Ferragosto. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, secondo la quale il Chelsea vuole però tenere duro per il fantasista marocchino (di passaporto olandese), classe 1993. Ad ogni modo, sembra proprio che il Diavolo non abbia intenzione di mollare.