Milan, si ferma Kessié per infortunio: ecco quando rientrerà

Grana Franck Kessié in casa Milan. Il centrocampista ivoriano si è infortunato in allenamento: salterà i primi passi ufficiali della stagione

Daniele Triolo

I quotidiani sportivi stamattina in edicola hanno dedicato spazio a Franck Kessié, centrocampista del Milan: per una volta, però, non è la questione del rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022 a tenere banco. Kessié, infatti, al termine dell'allenamento di due giorni fa si è fermato per un problema muscolare.

Dagli esami strumentali svolti nella giornata di ieri, poi, è emersa una prima diagnosi: si tratta di uno stiramento al flessore della coscia sinistra. Un problema che, secondo quanto si prevede, fermerà l'ivoriano per circa un mese. Pertanto, stando così le cose, Kessié salterà Sampdoria-Milan (lunedì 23 agosto) e Milan-Cagliari (domenica 29 agosto), prime due gare della Serie A 2021-2022.

La sosta per le Nazionali, poi, verrà in soccorso di Kessié. Potrà completare il suo recupero nelle due settimane senza campionato, per poi ripresentarsi in campo per Milan-Lazio del 12 settembre prossimo. Al più tardi, per il debutto del Milan in Champions League, tre giorni dopo. Se non avrà ripreso a giocare prima, la Nazionale della Costa d'Avorio gli eviterà, dunque, le partite contro Camerun (3 settembre) e Mozambico (7 settembre).

Probabilmente proprio gli impegni con gli 'Elefanti' ivoriani hanno contributo allo stress fisico di Kessié. Alle 50 gare stagionali disputate con il Milan nella stagione 2020-2021, infatti, il 'Presidente' rossonero ha aggiunto anche quelle con la selezione della Costa d'Avorio alle recenti Olimpiadi di Tokyo 2020: quattro gare in dieci giorni.

Un consumo di energie che ha provato il fisico di Kessié. Il quale, in carriera, da quando è al Milan, si era fermato per noie muscolari soltanto una volta, nell'aprile 2019, restando fermo ai box per una sola partita. Milan, le news più importanti di mercato di venerdì 13 agosto >>>