MERCATO MILAN E TOP NEWS – Muro per Musah, chiusura per Rebic

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Continua la telenovela per l'acquisto di Yunus Musah, mentre in arrivo ci sarebbero importanti novità per Rebic. Le altre notizie aggiungono una nuova concorrente per Facundo Gonzalez, ma anche tanto altro. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.