Mercato Milan – Sfuma Ceballos: grave infortunio per lo spagnolo | News

Un grave infortunio alla caviglia per Dani Ceballos blocca un suo ipotetico trasferimento al Milan: ecco il comunicato del Real Madrid

Dani Ceballos non sarà un nuovo calciatore del Milan. Il centrocampista spagnolo ha riportato un gravissimo infortunio alla caviglia che gli impedirà di scendere in campo per diversi mesi. Stando a quanto pubblicato dal Real Madrid sul proprio sito ufficiale, l'ex Arsenal ha riportato una rottura del legamento interiore della caviglia. Ecco il comunicato ufficiale dei 'blancos' sulle condizioni del classe '96. "Dopo gli esami effettuati sul nostro giocatore Dani Ceballos dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione completa del legamento peroneo-astragalico anteriore e peroneo-calcaneare. In attesa di evoluzione".