Mercato Milan – Schira: “Trattativa in corso con l’agente di Alberto Moleiro”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe avviato una trattativa con l'agente del giovane talento Alberto Moleiro

Da alcune settimane il nome di Alberto Moleiro è stato accostato frequentemente al Milan. Si tratta di un calciatore di appena 18 anni in forza a Las Palmas, squadra delle isole canarie che milita ne 'La Liga'. Trequartista di ruolo, all'occorrenza lo spagnolo può ricoprire anche i ruoli di esterno sinistro ed esterno destro d'attacco. Nato nel 2003, quest'anno ha già avuto modo di giocare 12 partite di campionato segnando anche un gol e fornendo un assist. Le voci su un possibile approdo al Milan, in realtà, non sono poi così infondate.