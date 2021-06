Mercato Milan – Schira: “Adli è in scadenza, i rossoneri offrono 8 milioni”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo Nicolò Schira, il Milan sarebbe pronto ad offrire 8 milioni di euro al Tolosa per Adli

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, resta ancora vivo l'interesse per il giovane Adli da parte del Milan. Il talento del Tolosa è in scadenza di contratto nel 2022, mentre il club si trova ancora in Ligue 2. La società francese chiede una cifra intorno ai 10-12 milioni di euro per cedere il loro gioiellino, ma il 'Diavolo' è pronto a presentare la prima offerta da 8 milioni di euro. Ecco, di seguito, il tweet del giornalista. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Giroud, Dzeko, De Paul e non solo