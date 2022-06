Mercato Milan – Romano: “Fernandez, il Benfica aspetta il sì del giocatore”

Il Benfica potrebbe strappare al MilanEnzo Fernandez. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il Benfica e il River Plate avrebbero trovare un accordo per il trasferimento del giocatore fissato a 18 milioni di euro. I lusitani aspettano solo il sì del centrocampista argentino perché l'affare vada in porto. Grazie ai soldi incassati dalla cessione di Darwin Nunez, riporta l'esperto di mercato, il club presieduto da Manuel Rui Costa vorrebbe investire parte della cifra per acquistare proprio il calciatore in forza al River. Milan, l'alternativa a Renato Sanches arriva dal Manchester City?