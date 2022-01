Mercato Milan – Rinnovo Bennacer, discorso rimandato dopo la Coppa d’Africa

Il Milan e Ismael Bennacer ritorneranno a parlare del rinnovo del contratto del centrocampista algerino al termine della Coppa d'Africa

Il Milan pensa al presente, ma anche al futuro. E nel futuro rossonero la dirigenza di via Aldo Rossi vede Rafael Leao, Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Tutti e tre hanno i contratti in scadenza nel giugno del 2024, ma la società vuole già chiudere le pratiche rinnovi prima di ricevere offerte allettanti. In particolar modo, secondo quanto riferisce 'Tuttosport', la situazione contrattuale di Bennacer verrà ripresa una volta terminata la Coppa d'Africa, competizione in cui sta partecipando il centrocampista con l'Algeria. Riguardo Theo e Leao, le trattative sono avviate da tempo e vanno verso la via della definizione. Intanto il Milan pensa a un giocatore che sta per rompere con un Barcellona.