Calciomercato Milan – Renato Sanches, contatti in corso con Mendes

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Renato Sanches è un nome caldo per l'estate. Costanti i contatti con Jorge Mendes

E' sempre caldo il nome di Renato Sanches per quanto concerne il calciomercato del Milan. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il portoghese potrebbe essere il sostituto ideale di Franck Kessie, che non rinnoverà il suo contratto con il Milan, in scadenza a giugno.