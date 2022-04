Mercato Milan – Non solo arrivi: quattro rossoneri con le valigie in mano

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, quattro calciatori del Milan potrebbero dire addio in estate: ecco di chi si tratta

Enrico Ianuario

In attesa di scoprire come finirà questo entusiasmante finale di campionato, il Milan pensa già ai primi movimenti di mercato. Se in entrata gli arrivi di Sven Botman e Divock Origi sembrino imminenti, sul fronte delle uscite ci sono parecchi giocatori con le valigie in mano.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', quattro calciatori del Milan potrebbero dire addio al termine di questa stagione. Tra questi c'è Samu Castillejo, finito al margine della squadra di Stefano Pioli. Sul numero 7 rossonero ci sarebbero gli occhi di alcuni club spagnoli, con Paolo Maldini che potrebbe cederlo a cifre ancor più ridotte considerato che il suo contratto scadrà nel 2023.

Tra i partenti anche Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, arrivato al Milan nella scorsa estate in prestito biennale dal Chelsea, potrebbe tornare con un anno di anticipo a Londra. L'ex Monaco non gioca una gara ufficiale dal match contro lo Spezia, segno di come il numero 41 rossonero non rientri minimamente nelle idee tattiche di Stefano Pioli.

Futuro in bilico anche per Junior Messias. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Crotone, il brasiliano sicuramente verrà ceduto dal club calabrese, retrocesso in Serie C. Considerata la situazione dei rossoblù, lo stesso Crotone potrebbe cedere Messias e fare uno sconto ai 5 milioni di euro fissati per il riscatto. In ogni caso, la sensazione è che il giocatore non proseguirà la sua avventura al Milan.

Chi potrebbe lasciare, quasi a sorpresa, il Milan è Ante Rebic. Dopo due ottime stagioni, quest'anno il croato sta faticando davvero molto. I numerosi infortuni lo hanno condizionato parecchio, tanto da aver perso il posto da titolare strappatogli da Rafael Leao. L'ex Eintracht ha diversi estimatori sia in Germania che in Francia, dunque non è da escludere una sua cessione dinanzi ad una buona offerta. Milan, le top news di oggi: esclusiva Cattaneo, Leao dice addio?

