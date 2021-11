Mercato Milan – Piace Kamara, ma attenzione ad un inserimento della Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, non ci sarebbe solamente il Milan su Kamara: il talento francese piace anche alla Juventus

Da diverso tempo vi abbiamo parlato di un interesse da parte del Milan nei confronti di Boubacar Kamara. Il centrocampista è in forza al Marsiglia e, salvo clamorose novità, non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza nel giugno del 2022. Il classe 2001, arrivato alla sua sesta stagione con la maglia dei 'focesi', avrebbe intenzione di voler cambiare aria e fare un ulteriore salto di qualità per crescere e dire la sua nel panorama del calcio europeo. In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Franck Kessié, il Milan continua a monitorare il 19enne.