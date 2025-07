Archie Brown, alla fine, non va al Milan e decide di unirsi al Fenerbahçe: si conclude, così, questa vicenda surreale di mercato

Alfredo Pedullà, giornalista sportivo esperto di calciomercato , ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa, saltata, tra Archie Brown e il Milan . Con il terzino sinistro inglese del Gent , classe 2002 , che ha optato per unirsi ai turchi del Fenerbahçe di José Mourinho .

"Archie Brown andrà al Fenerbahçe. Il terzino del Gent raggiungerà Istanbul e si metterà a disposizione di Mourinho, operazione vicina ai 10 milioni di euro. Ieri era stata fatta molta filosofia sul fatto che Brown spingesse per il Milan, al punto che nelle ultime ore era circolata una voce (non troppo fondata) che avrebbe raggiunto l’Italia per le visite. Il Milan ha provato a inserirsi, ma la filosofia sulla sua preferenza verso i rossoneri è stata smontata dai fatti", ha scritto Pedullà sul suo sito web ufficiale.