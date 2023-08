Mercato Milan – Napoli ad un passo da un vecchio obiettivo rossonero

Dopo la clamorosa beffa con Gabri Veiga finito in Arabia Saudita , il Napoli prova a rimettersi in corsa in questa sessione di calciomercato e dalla Germania parlano di una trattativa ormai ai dettagli. Secondo quanto riportato dalla Bild, noto quotidiano sportivo tedesco, gli azzurri sarebbero ad un passo dall'acquisto di Jesper Lindstrom , trequartista accostato anche al Milan .

Il Napoli, infatti, avrebbe chiuso un accordo con lo stesso giocatore e starebbe trattando con l'Eintracht Francoforte, club che ne detiene il cartellino. Per Lindstrom sarebbe pronto un contratto da 2,5 milioni di euro per 5 anni. Come detto, però, gli azzurri ora dovranno trovare una quadra anche con l'Eintracht che chiede non meno di 25 milioni di euro, mentre De Laurentiis vorrebbe strappare un prestito con diritto di riscatto.