Mercato Milan – Mangiante: “I prossimi a rinnovare sono Leao e Bennacer”

Angelo Mangiante, noto giornalista, attraverso il suo profilo Twitter ha parlato dei rinnovi di Leao e Bennacer con il Milan

Continua a lavorare la dirigenza del Milan in merito ai rinnovi di contratto dei calciatori in scadenza. Dopo aver ufficializzato il prolungamento di Theo Hernandez la scorsa settimana, pare che adesso siano arrivati i turni di Ismael Bennacer e Rafael Leao. O almeno è questo quanto riferisce Angelo Mangiante, noto giornalista di 'Sky Sport', secondo il quale, su Twitter, i due calciatori citati sarebbero pronti a firmare il nuovo contratto. "Dopo Theo prossimi due a rinnovare sono Leao e Bennacer che prende 1,5 netti a stagione. Quando arrivò gli agenti chiedevano di più, ma la sua volontà era dire sì a Maldini. Chi chiede la luna oggi non firma. Bandiere non ci sono più e chi lo è stato oggi è la fortuna del Milan", queste le sue parole apparse sul social. Milan, le top news di oggi: esclusiva Buriani e il futuro di Kessié.