Mercato Milan – La Fiorentina ha presentato un’offerta per Julian Alvarez

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Fiorentina avrebbe anticipato il Milan per Alvarez presentando un'offerta al River Plate

Julian Alvarez continua ad incantare nel campionato argentino con la maglia del River Plate . 16 partite, 15 gol e 6 assist sono numeri da grande campione per essere solamente un classe 2000. Punta centrale di ruolo, all'occorrenza può anche coprire i ruoli di esterno sinistro e destro d'attacco. La sua caratterista da 'bomber' e la sua capacità di adattamento ha attirato l'interesse del Milan , ma anche della Fiorentina . A far ancor di più gola ai due club italiani è la situazione contrattuale dell'argentino, il quale è in scadenza di contratto nel dicembre del 2022.

Secondo quanto riporta 'La Nazione', la Fiorentina si starebbe movendo d'anticipo rispetto al Milan. Nicolas Burdisso, ex difensore e attuale dirigente dei viola, avrebbe già avviato i contatti tra le due parti. L'unico nodo da sciogliere è la clausola rescissoria di 25 milioni di euro, ma considerata la situazione del giocatore si potrebbe chiudere per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Il club di Rocco Commisso avrebbe presentato tale offerta, proponendo un pagamento in due tranche: 10 milioni subito a gennaio, i restanti 10 a giugno. Intanto i rossoneri, oltre a visionare Alvarez, continuano a monitorare Cabral del Basilea. Milan, le top news di oggi: premio per Pioli, precisazione su Raiola.