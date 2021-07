Mercato Milan – Juventus, l’alternativa a Pjanic e Locatelli è Bakayoko

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus punterebbe Bakayoko se non dovesse arrivare uno tra Pjanic e Locatelli

Tiemoué Bakayoko, dopo aver giocato con la maglia del Napoli nell'ultima stagione, ha fatto ritorno al Chelsea. Il centrocampista francese, però, non vorrebbe proseguire la sua avventura in terra londinese, nonostante il prolungamento unilaterale del contratto fino al 2023. Proprio la condizione in cui si trova l'ex Monaco ha attirato l'attenzione del Milan, club che vorrebbe riportarlo in città. Il classe 1994, come ben si sa, ha già vestito la maglia rossonera nella stagione 2019-2020 e gradirebbe un ritorno a Milanello. Secondo 'Tuttosport', però, ci sarebbe una pretendente per Bakayoko. Si tratta della Juventus, squadra che ha individuato nel ventiseienne parigino l'alternativa ideale a Pjanic e Locatelli. I bianconeri, infatti, puntano forte sia sul bosniaco che sul calciatore di proprietà del Sassuolo, ma studiano un piano B in modo tale da rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Colombo, Caldara e non solo: ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan.