Calciomercato Milan, top news: le ultime su Colombo, Caldara e Kessié

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 23 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. Rossoneri attivi sul fronte delle cessioni. Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002, sarebbe vicinissimo alla Spal. Il ragazzo cresciuto nel vivaio del Diavolo si trasferirà nel club ferrarese in prestito. Forte pressing del Venezia per Mattia Caldara. L'ex difensore dell'Atalanta è sulla lista dei partenti: i lagunari lo vorrebbero acquistare in prestito con diritto di riscatto. Sempre attuale il tema relativo al rinnovo di contratto di Kessié: l'attesa sale, il calciatore e l'agente restano, al momento, in silenzio.