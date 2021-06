Mercato Milan – Junior Firpo, offerta del West Ham. Il giocatore però…

Le ultime sul mercato del Milan. Il West Ham si fa sotto per l'acquisto di Junior Firpo a titolo definitivo. La volontà del giocatore però...

Il Milan ha le idee chiare sul mercato. Sono tantissimi i nomi accostati ai rossoneri, che puntano a sistemare diversi ruoli della rosa. La cessione di Diego Laxalt alla Dinamo Mosca e la situazione in sospeso di Diogo Dalot lasciano da solo Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro. Ovviamente servirà una sua alternativa per la prossima stagione. Il primo nome in cima alla lista della società è Junior Firpo del Barcellona.