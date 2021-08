Mercato Milan – Ilicic non è stato contro il West Ham per evitare infortuni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Josip Ilicic non è stato convocato per il match contro il West Ham per evitare infortuni

Enrico Ianuario

Il futuro di Josip Ilicic è sempre più lontano da Bergamo. Il fantasista sloveno è in uscita dall'Atalanta e lo stesso calciatore, stando a quanto annunciato pochi giorni fa da Gasperini, vorrebbe cambiare aria. Come vi abbiamo già raccontato, l'ex Fiorentina e Palermo si sarebbe proposto al Milan, club interessato al classe '88 ma che sta temporeggiando prima di affondare il colpo. Quest'oggi Ilicic non ha preso parte alla gara amichevole tra West Ham e Atalanta, in quanto non è stato convocato. Secondo il 'Corriere di Bergamo', il motivo dell'esclusione sarebbe legata ad una sua cessione quindi per evitare degli eventuali infortuni. Ecco le probabili formazioni dell'amichevole tra Real Madrid e Milan.