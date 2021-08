Amichevole Real Madrid-Milan, le probabili formazioni della partita | News

Ecco le probabili formazioni di Real Madrid-Milan, gara amichevole di domani pomeriggio alle ore 18.30 che si disputerà in Austria

Enrico Ianuario

20 Champions League e altri 30 trofei internazionali scenderanno in campo domani pomeriggio, alle ore 18.30, al 'Wörthersee Stadion' di Klagenfurt, in Austria. Si tratta della prestigiosa amichevole tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Milan di Stefano Pioli. Un test molto importante per i rossoneri, i quali affronteranno uno dei club più vincenti nella storia del calcio e che consentirà al Diavolo di potersi misurare contro una squadra di assoluto livello. Un test importante per Giroud e compagni, i quali dovranno prendere confidenza con avversari di questo calibro in maniera tale da poter affrontare con il petto in fuori le future gare della prossima Champions League. Ecco come potrebbero schierarsi dal primo minuto il Real Madrid e il Milan.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Real Madrid deve fare i conti con qualche indisponibilità di troppo. Carlo Ancelotti, infatti, a meno di clamorosi risvolti, non potrà avere a disposizione Kroos, Odriozola, Ceballos, Mendy, Carvajal, Hazard e Alaba. L'ex allenatore rossonero dunque è orientato a schierare un 4-3-3 con Cortouis in porta. Difesa composta da Militao, Alaba, Nacho e Marcelo, mentre a centrocampo confermato il trio composto da Modric, Casemiro e Valverde. Riguardo il reparto avanzato, dovrebbero giocare dal primo minuto Lucas Vazquez (seguito a lungo proprio dal Diavolo), Benzema e Rodrygo.

Il Milan, ancora orfano di Franck Kessié, Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer, dovrebbe schierarsi con il 4-4-2. Si tratterebbe di una novità tattica, anche se spesso si è potuto notare come Stefano Pioli riesca a far cambiare volto alla sua squadra anche durante le partite. In porta Maignan, in difesa Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo dovrebbe partire titolare Saelemaekers, in vantaggio su Samu Castillejo, mentre confermata la cabina di regia composta da Pobega e Tonali, con Rebic che dovrebbe agire sulla fascia sinistra. Potrebbe essere la volta buona di vedere Olivier Giroud dal primo minuto insieme a Rafael Leao, anche se l'ex della gara, Brahim Diaz, scalpita per una maglia da titolare.

REAL MADRID (4-3-3): Cortouis; Militao - Alaba - Nacho - Marcelo; Modric - Casemiro - Valverde; Lucas Vazquez - Benzema - Rodrygo.

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria - Tomori - Romagnoli - Theo Hernandez; Saelemaekers - Pobega - Tonali - Rebic; Giroud - Leao.

DOVE VEDERE IL MATCH

La partita amichevole tra Real Madrid e il Milan verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno(canale 201),Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Calcio (canale 251) e in streaming su Sky Go.