Mercato Milan – Il Toro spera di tenere Belotti: il Diavolo resta sullo sfondo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Torino non ha perso le speranze circa un rinnovo da parte di Belotti: il Milan resta sullo sfondo

Andrea Belotti è in scadenza con il Torino nel giugno del 2022. Nei mesi scorsi c'è stato un tentativo da parte del club granata di far rinnovare il contratto del suo capitano. Un tentativo che non è andato a buon fine, in quanto 'il gallo' ha rifiutato di prolungare la sua avventura sotto la Mole. Secondo quanto riporta 'Tuttosport', nonostante l'offerta di Urbano Cairo si aggirasse intorno ai 3.5 milioni di euro, pare che tra Belotti e il Milan ci sia un accordo verbale. In ogni caso il Torino non ha perso le speranze di tenere in squadra il campione d'Europa con la Nazionale italiana. Segui live il match Udinese-Milan >>>