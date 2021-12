Mercato Milan – I tifosi del Torino chiedono a gran voce di trattenere Pobega

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i tifosi del Torino vorrebbero continuare a vedere in maglia granata Tommaso Pobega

Tommaso Pobega e un futuro incerto. Il centrocampista triestino sta disputando una grandissima stagione con la maglia del Torino, già autore di 4 quattro in 15 partite. Capocannoniere della squadra granata, il classe 1999 si è perfettamente integrato negli schemi tattici di Ivan Juric, risultando spesso determinante durante le partite. La sua situazione contrattuale, però, preoccupa e non poco i tifosi del Torino. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', gli stessi tifosi avrebbero lanciato un appello ad Urbano Cairo di tentare di riscattare il calciatore attualmente arrivato in prestito secco dal Milan. Oltre a ciò, Pobega vuole continuare a giocare e rendere ai livelli visti fin qui per sperare di essere convocato dall'Italia qualora dovesse qualificarsi per Qatar 2022. Il giovane Tommaso sogna in grande, il Torino spera, mentre il Milan continua ad osservare la sua crescita.