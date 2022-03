Mercato Milan – Dalla Francia: Gouiri del Nizza nel mirino. Le ultime news

Il Milan, sul mercato, guarda nuovamente in Ligue 1. Interessa Amine Gouiri, attaccante del Nizza, ma c'è concorrenza. Le ultime news

Guardare ai talenti in Ligue 1 sembra ormai chiaro un modus operandi del Milan sul mercato. Da Mike Maignan a Pierre Kalulu, passando per Yacine Adli, i rossoneri dedicano uno sguardo attento ad un campionato apparentemente di secondo livello. L'ultimo, in tal senso, sarebbe Amine Gouiri . Stando a quanto riferisce 'FootMercato', infatti, l'attaccante del Nizza sarebbe finito nel mirino del Diavolo.

Il classe 2000, cresciuto nell'Olympique Lione, è passato al suo attuale club per la cifra di 7 milioni di euro. In questa stagione Gouiri ha segnato 12 gol in 34 partite. Ma non c'è solo il Milan: il portale francese riporta anche l'interesse del Borussia Dortmund. I gialloneri, infatti, si troveranno probabilmente ad avere a che fare con la partenza di Erling Braut Haaland nella prossima finestra di calciomercato.