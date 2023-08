Mercato Milan – Dalla Turchia: “Nuova offerta del Fenerbahce per Krunic”

Dalla Turchia riferiscono come il Fenerbahce abbia presentato una nuova offerta al Milan per il centrocampista Rade Krunic

Nonostante il Milan continui a fare muro per la partenza di Rade Krunic e il tecnico Stefano Pioli lo ritenga una pedina fondamentale all'interno della sua rosa, sembra che il Fenerbahce non abbia alcune intenzione di mollare la presa per il bosniaco. Tutto questo anche se il club turco ha appena ingaggiato Fred .

Secondo quanto riferito da Yağız Sabuncuoğlu, giornalista di 'Sports Digitale', infatti, il Fenerbahce avrebbe offerto 7 milioni di euro al Milan per Rade Krunic. Non solo, perché a fornire ulteriori dettagli ci ha pensato Arda Birben. Il cronista ha spiegato come sia lo stesso allenatore Ismail Kartal ad aver espressamente richiesto ai dirigenti di puntare su Rade Krunic. Questo perché lo riterrebbe il profilo ideale per il suo sistema di gioco.