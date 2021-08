Mercato Milan – Di Stefano: “Sfumato Ilicic. Contatti diretti per Florenzi”

Ecco il punto sul calciomercato del Milan secondo il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano: le ultime su Ilicic e Florenzi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano, inviato sul Milan, ha fatto il punto del mercato del Diavolo. Queste le parole del giornalista. "C'è stato un confronto positivo oggi tra Ilicic e Gasperini. L'allenatore gli 'orobici' ha espresso la volontà di trattenere il calciatore, Ilicic ha accettato. Un'idea last minute che il Milan non potrà più prendere in considerazione. In mezzo al campo, il Milan dovrebbe acquistare un quarto centrocampista, complice la possibile cessione di Tommaso Pobega. In difesa, i rossoneri hanno avuto contatti diretti con la Roma per Florenzi. Capitolo Hauge: il Milan ha ceduto ufficialmente il norvegese e incasserà 12 milioni di euro. Un tesoretto che potrebbe essere reinvestito sul mercato".