Mercato Milan – De Ketelaere, i due club sono fermi sulle loro posizioni

Il Milan continua a lavorare per tentare di acquistare dal Club BruggeCharles De Ketelaere. Oggi il giocatore non solo non ha preso parte al match contro il Genk, ma non è stato nemmeno convocato dal suo allenatore. Un chiaro segno di come di mezzo ci sia il mercato, con il classe 2001 che potrebbe lasciare i nerazzurri. In realtà non arrivano grandi notizie su questa trattativa.