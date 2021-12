Mercato Milan – Dalla Spagna: “Due club di Premier su Renato Sanches”

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, non ci sarebbe solamente il Milan sulle tracce di Renato Sanches

Si fanno sempre più insistenti le voci circa un possibile trasferimento al Milan di Renato Sanches. Il giovane centrocampista portoghese era stato già accostato ai rossoneri quando in dirigenza c'era l'accoppiata Fassone-Mirabelli, i quali poi virarono su altri profili durante la sessione estiva 2017. In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Franck Kessié, in scadenza di contratto con il Diavolo nel giugno del 2022, ecco che il club Via Aldo Rossi potrebbe tornare con decisione sul calciatore attualmente in forza al Lille.