Mercato Milan – Dalla Grecia: “Diavolo su un giovane centrocampista”

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Grecia, il Milan avrebbe puntato gli occhi su un giovane centrocampista

Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan inizia già a pensare ai prossimi colpi. Con la Coppa d'Africa che toglierà alcuni uomini importanti a Stefano Pioli, la dirigenza di via Aldo Rossi potrebbe puntellare il reparto di centrocampo. Saranno l'algerino Bennacer e l'ivoriano Kessié ad abbandonare per circa un mese i loro compagni di squadra per partecipare alla competizione africana, dunque è possibile che Maldini e Massara possano acquistare dei giovani calciatori per sostituire i due nazionali.