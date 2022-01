Mercato Milan – Dalla Francia: “Tentativo a gennaio per Faivre” | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Francia, il Milan non sarebbe più interessato a Romain Faivre

Manca poco, pochissimo, all'inizio della finestra invernale di trasferimenti. Il Milan, come ben si sa, dovrà acquistare quantomeno un difensore centrale considerato il lungo infortunio di Simon Kjaer. Oltre al centrale di difesa, i rossoneri potrebbero puntellare anche gli altri reparti. Tra questi la trequarti, con il nome di Romain Faivre che ritorna ad essere quello più accostato ai rossoneri. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', dalla Francia sono sicuri che la dirigenza di via Aldo Rossi proverà nuovamente a fare un tentativo a gennaio per acquistare il calciatore del Brest. Il quotidiano sportivo torinese, dal canto suo, smentisce questa possibilità in quanto il Milan pare non sia più interessato al talento francese. Intanto il Milan pensa un giocatore che sta rompere con il Barcellona.