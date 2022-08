Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Ulteriori contatti con il Chelsea per Ziyech”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra, ci sarebbero stati ulteriori contatti tra Milan e Chelsea per Ziyech

Enrico Ianuario

Il Milan è partito molto bene in campionato, vincendo e convincendo contro l'Udinese a 'San Siro'. Nonostante la Serie A sia già iniziata, il calciomercato non è ancora terminato, con i rossoneri che potrebbero fare ancora qualche operazione in entrata. Nonostante la grande cifra spesa per l'acquisto di Charles De Ketelaere, il Diavolo potrebbe rinforzare ulteriormente il reparto avanzato.

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile trasferimento alla corte di Stefano Pioli da parte di Hakim Ziyech. Il calciatore in forza al Chelsea piace da diverso tempo dalle parti di via Aldo Rossi, ma la pista sembrava essersi raffreddata. Non la pensano così, invece, in Inghilterra.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sports News', il Milan è ottimista per l'acquisto di Hakim Ziyech, tanto che ci sono stati ulteriori contatti con i 'blues'. Anche il Manchester United è sulle tracce dell'ex Ajax ma pare che non ci sia stata alcuna discussione per portarlo a Old Trafford. Inoltre Ziyech ieri è rimasto in panchina durante il match tra Chelsea e Tottenham: sarà addio? Staremo a vedere. Milan, le top news di oggi: Casotti in esclusiva. Krunic, presto il rinnovo.