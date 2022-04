Mercato Milan – Asensio cambia agente: passa nella scuderia di Mendes

Marco Asensio cambia agente: il futuro del calciatore spagnolo del Real Madrid adesso passa nelle mani di Jorge Mendes

Nelle ultime settimane, infatti, il Milan avrebbe mostrato interesse nei confronti del classe '96. Una trattativa sicuramente non semplice sia per quanto riguarda i costi (chiede un ingaggio da 7 milioni di euro), sia perché sul calciatore c'è la forte concorrenza dell'Arsenal. Con il cambio di procuratore, però, il suo futuro potrebbe essere sempre in Inghilterra, ma non ai 'gunners'.