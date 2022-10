Mercato Milan – Ag. Milinkovic-Savic: “Il prezzo stabilito dopo il Mondiale”

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic sarà presto preso in esame e il prossimo mercato potrebbe essere già quello decisivo, con il Milan tra le squadre alla finestra. Il serbo classe 1995 ha il contratto in scadenza con la Lazio nel 2024 e quindi la prossima sessione potrebbe essere l'ultima per venderlo a cifre importanti, intorno ai 60 milioni. Di questo ha parlato l'agente del giocatore, Mateja Kezman, al CorSport: "Penso che non sia il momento di discutere del prezzo e del trasferimento. Ora la Lazio è al massimo, la squadra ha bisogno di pace. Sappiamo tutti che subito dopo la Coppa del Mondo alcune cose saranno più chiare e sarà il momento di parlare di tutto".