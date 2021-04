Mercato Milan – Ag. Hysaj: “Giocherà la Champions, abbiamo tante soluzioni”

Le ultime di mercato sul Milan. L'agente di Elseid Hysaj ha parlato del futuro dell'albanese. Il terzino è accostato da tempo ai rossoneri

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato del futuro dell'albanese accostato al Milan sul mercato. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli': "Credo che andrà in un club che giocherà la Champions, ma non per forza. Abbiamo tante soluzioni che stiamo valutando, manca ancora tanto e quindi è prematuro". Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Parma-Milan