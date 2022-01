Mercato Milan – Abbandonata la pista Diallo: è Botman l’obiettivo principale

Secondo Manuele Baiocchini, noto giornalista, il Milan avrebbe abbandonato la pista che porta a Diallo: è Botman l'obiettivo dei rossoneri

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Manuele Baiocchini ha parlato delle prossime mosse di mercato del Milan. Secondo il giornalista, i rossoneri avrebbero abbandonato la pista che porta ad Abdou Diallo. La dirigenza di via Aldo Rossi considera elevata la richiesta del PSG, dunque l'obiettivo principale diventa Sven Botman del Lille. L'olandese è, insieme a Bremer del Torino, uno dei difensori che interessa veramente alla società meneghina. Inoltre Baiocchini ha proseguito dicendo che il Milan non interverrà sul mercato per rinforzare gli altri reparti, ma si prospettano delle uscite. Milan, le top news di oggi: ultime su Botman, scambio Kessié-Ndombele?