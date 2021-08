Mercato – Di Marzio: “Il Milan vuole provare la scommessa Messias”

Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan vorrebbe provare ad acquistare la scommessa Junior Messias: ecco le parole dell'esperto di mercato

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato di un possibile nuovo acquisto del Milan per rinforzare la trequarti. Si tratta di Junior Messias, calciatore del Crotone. Queste le parole del noto esperto di mercato. "C'è una notizia che riguarda il Milan. I rossoneri vorrebbero provare la scommessa Junior Messias. Ci sono stati dei primi contatti. Non è sicuro che arrivi, ci sono anche nomi più importanti, ma è nella lista del e da martedì in poi dopo la gara di domani sera il Milan vedrà se dare un'occasione che forse il ragazzo merita, visto che ha fatto la gavetta ed ha fatto bene sia in B sia in A". Fatta per Pellegri, Bakayoko ad un passo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.