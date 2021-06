Mercato – Dalla Spagna: Junior Firpo a titolo definitivo, c’è l’ok del Milan

Le ultime sul mercato del Milan. Si continua a monitorare Junior Firpo del Barcellona. Intanto ecco la novità che arriva dalla Spagna

L'interesse del Milan per Junior Firpo è ormai cosa nota. La dirigenza lo ha cercato già lo scorso gennaio, ma in quell'occasione il giocatore ha optato per la permanenza al Barcellona. Sei mesi dopo ecco che lo scenario di mercato si ripete: i rossoneri cercano un altro terzino sinistro da affiancare a Theo Hernandez e il suo profilo che rimane in cima alla lista dei desideri. La formula con cui il Milan sta impostando il suo mercato è il prestito con diritto di riscatto, ma il club blaugrana sembra disposto ad accontentare Paolo Maldini perché vuole monetizzare con la cessione del classe 1996.