Mercato – Ceccarini: “Forte interesse di Milan e Fiorentina per Berardi”

Secondo Niccolò Ceccarini, Domenico Berardi sarebbe finito sui taccuini di Milan e Fiorentina: ecco le ultime sul futuro dell'attaccante

Il futuro di Domenico Berardi potrebbe essere lontano dal Sassuolo. Giunto alla sua decima stagione con la maglia neroverde, il fresco campione d'Europa avrebbe chiesto alla società di essere ceduto. Come vi abbiamo detto in questi ultimi giorni, il d.s. Carnevali avrebbe confermato la volontà di cambiare aria da parte dell'attaccante, ma pare non siano arrivate delle offerte al club emiliano. A tal proposito, Niccolò Ceccarini ha lanciato un'indiscrezione di mercato sul suo profilo Twitter. "Per Berardi interesse forte di Milan e Fiorentina ma al momento nessuna offerta ufficiale", queste le parole apparse sull'account del noto giornalista. Fatta per Pellegri, Bakayoko ad un passo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.