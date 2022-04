Mercato – Casale, Lazio in pole: attenzione anche a Milan e Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Nicolò Casale potrebbe trasferirsi alla Lazio: occhio, però, anche al Milan e al Napoli

Le tante buone prestazioni di Nicolò Casale hanno attirato su di lui l'attenzione di diversi grandi club italiani. Difensore centrale classe '98, quest'anno ha disputato, sino ad ora, 28 partite in campionato con la maglia dell'Hellas Verona, club con cui ha anche fornito due assist ai suoi compagni di squadra. Al primo anno in Serie A non sta assolutamente facendo male, anzi.